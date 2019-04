Une journée éco-art au lycée professionnel de Raiatea

Si trois classes de ce lycée professionnel protestant de Raiatea sont à l’origine du projet éco-art, il est en fait destiné à toutes les communautés scolaires de Polynésie. L’objectif est d’aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure, et à s’en servir pour mieux s’y épanouir.



"Au lieu de faire une marche, on s'est dit qu'on allait organiser des ateliers pour sensibiliser aux causes et aux conséquences du réchauffement climatique, à la pollution... et apporter des solutions qu'on pourrait mettre en place pour changer les modes de consommation, les façons de penser, et diminuer un tant soit peu la pollution grâce à divers ateliers" explique Ruta Huck, enseignante au lycée.



Consommation des ressources, transformation, recyclage, plusieurs thèmes étaient abordés… Les élèves ont découvert un liquide vaisselle fait à base de citron, de vinaigre et de bicarbonate de soude. Un produit facile à faire et accessible à tous : "Ce ne sont pas des produits chers puisqu'on les utilise tous les jours pour faire la cuisine, et ce n'est pas dangereux pour les enfants" nous dit Astrid Mara, enseignant au lycée. "C'est pour adopter les bons gestes au niveau de l'environnement" ajoute Gunter Hauata, lycéen.