Une île hawaiienne disparaît après le passage d'un ouragan

La découverte a été faite par un scientifique basé à Hawaii, sur la base d'images satellites, et confirmée par les autorités. Le banc de sable de East Island ne fait que quelques centaines de mètres de longueur et appartient à l'atoll baptisé "Banc de sable de la Frégate française", nom hérité de l'explorateur Jean-François de La Pérouse au XVIIIe siècle. Il a pratiquement disparu, bien qu'une partie des quatre hectares d'origine semble rester immergée. "Les images semblent montrer des altérations à l'île de Tern, et l'East Island semble être immergée", ont expliqué les autorités fédérales responsables de la zone marine protégée Papahanaumokuakea dans un communiqué.L'île n'était pas habitée, mais deux espèces d'animaux protégés l'utilisaient pour se reproduire : des tortues vertes d'Hawaii et des phoques moines. Une équipe des services fédéraux de protections de la faune marine était en route vers le site.