Une hélistation pour l'hôpital de Taravao

Rédaction web avec communiqué de la Présidence

Après l'ouverture de l'hélistation au centre hospitalier de Polynésie française à Pirae, le gouvernement a décidé de mettre en place d'autres hélistations dans les hôpitaux périphérique de Taravao et Afareaitu, à Moorea. Cette opération confiée à Tahiti nui Aménagement et Développement aura coûté 36 928 174 Fcfp au pays.L’hôpital de Taravao assure les urgences avec un service de gardes composé de cinq médecins. Ce service doit être renforcé par la prochaine mise en place d’une astreinte médicale qui permettra d’avoir en permanence un médecin sur place. Dans cette zone qui comptabilise 45 000 habitants, le service de garde dénombre près de 12 000 consultations par an.L’hélistation permettra, dès le mois prochain, d'étoffer l'éventail des moyens de transports sanitaires du Centre 15 et d’améliorer les évacuations sanitaires. L'hôpital de Taravao sera ainsi à 18 minutes de vol du CHPF de Pirae.Le site de Taravao sera bientôt doté d’un centre de prévention, le Fare E’a. Les travaux doivent débuter au mois d’avril. Ce centre réunira la médecine scolaire, la protection maternelle et infantile, le centre dentaire et les consultations de médecine.