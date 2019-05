Une grande haie d'honneur pour le départ à la retraite de Frida Hargous, directrice du Sacré Coeur

Frida Hargous est revenue sur son parcours d'élève au Sacré Coeur : "Mes parents étaient agriculteurs. Quand je n'étais pas à l'école, j'étais dans le fa'apu. Je sais ce que c'est que le fa'apu. J'ai planté des légumes, j'ai débroussé... Et j'ai eu une éducation stricte! Je remercie mes parents pour cela. Je n'avais pas d'argent de poche, je ne pouvais pas sortir... Je remercie mes parents de m'avoir inculqué des valeurs, et une éducation stricte. Aujourd'hui, je connais la valeur du travail, de l'argent, et des efforts qu'il faut accomplir. Pour les jeunes c'est ce qu'il faut : que les parents reprennent l'autorité, qu'ils décident, et non pas les jeunes. Je remercie mes parents pour leur sévérité", souligne la directrice, à l'attention de ses élèves...



Une sévérité, qui n'est pourtant pas ce qui la caractérise : "Pour ma part, je suis arrivée après le départ de Frère Allain, qui est resté à la tête de cet établissement pendant plus de 20 ans. Etant une femme, j'avais une approche différente. J'ai essayé d'apporter un peu plus de tolérance. Je suis confiante pour la suite". Elle conclut : " Cette carrière a été une belle expérience. J'ai connu des embûches, mais quelle que soit la carrière qu'on emprunte, à partir du moment où l'on a un poste à responsabilités, il faut affronter les tempêtes. Je suis toujours, là, et je n'ai aucun regret! A côté des tempêtes, j'ai eu énormément de joie, d'amour, de voir ces visages de jeunes, et de voir les jeunes en difficulté qu'on a soutenu et qui réussissent... La plus grande joie c'est d'accompagner tous ceux qui sont en difficulté vers la réussite!!!"