Une goélette à la dérive secourue au large des Tuamotu

Un navire de transport était à la dérive depuis jeudi matin en raison d’un problème mécanique. L'Arago en patrouille à proximité et informé de la situation par le JRCC Tahiti, a trouvé une solution technique en faisant embarquer une équipe de ses mécaniciens à bord de la goélette. Après avoir évalué sur place la situation et donné son analyse, l’équipe technique de l’Arago a regagné son bord pour poursuivre sa mission.En suivant les conseils des mécaniciens du patrouilleur de la marine, et après deux heures de réparation, l’équipage de la goélette a retrouvé sa propulsion pour reprendre sa mission de ravitaillement des îles.