Une fresque à Papeete pour célébrer le centenaire de l'Armistice

​Outre la peinture et le graff, les artistes feront aussi appel au numérique. Dix portraits d’anciens combattants des deux guerres, retravaillés sur ordinateur seront reproduits sur d’imposants panneaux, puis imbriqués dans le mur. Via ces visages, pour certains tombés dans l’oubli, ce sont des tranches de vie qui vont refaire surface. "On découvre leur histoire, leur rôle... Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ignorait" confie Cronos.D’autres visages, eux plus connus, seront aussi représentés comme celui de Pouvana'a a Oopa.