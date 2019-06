Une formation en ligne pour les pompiers de Polynésie

Manon Della-Maggiora

C'est une première en Polynésie : les pompiers professionnels du fenua vont désormais pouvoir se former en ligne grâce au consortium Enasis, un regroupement de services d'incendie et de secours. Enasis est un outil pour les formateurs. Au fenua, les pompiers pourront y adhérer via le Centre de gestion et de formation (CGF).Quand on imagine une formation de pompiers, on pense forcément à la pratique. Mais cela passe aussi par de la théorie. La plateforme d'Enasis fonctionne comme une coopérative. Chaque centre faisant partie du regroupement contribue à fournir le site. La plateforme permet de partager des cours mais aussi de la pratique filmée.La formation en ligne, quels avantages ? Sur un territoire aussi étendu que la Polynésie, pouvoir se former via internet est un atout indéniable. Mais ce n'est pas le seul : "l'avantage c'est que le métier de pompier c'est de plus en plus technique : on a des normes, des choses à apprendre. Ça évolue rapidement. On a des contenus qui sont à jour. Qui ont été validé par d'autres pompiers. Ça permet d'accéder à ces contenus validés, ça permet d'accéder rapidement à toutes les formations dont on a besoin", explique Christophe Batier, responsable du pôle technologie UPF qui a préparé la mise en place de la plateforme en Polynésie avec le CGF.Le coût d'une formation en ligne est également moins important que pour une formation "classique", en présentiel. Enfin, selon Christophe Batier, la formation en ligne est aussi plus efficace : on a le temps de revenir sur un sujet, bien assimiler les notions. Pour exemple, la formation au Brevet d'initiation aéronautique (BIA) lancée en ligne à l'Université il y a peu, a eu un taux de réussite de 80% contre 60% en présentiel.