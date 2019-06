Une formation diplômante en permaculture à Tahiti pour la première fois

PRATIQUE :



Trois forfaits tarifaires seront proposés :

Accès aux 72 heures de formation + visite de fermes à Tahiti.Accès aux 72 heures de formation + visite de fermes à Tahiti + déjeuners healthy et échanges autour de la table.Accès aux 72 heures de formation + visite de fermes à Tahiti + déjeuners et échanges autour de la table + 1 semaine de pratique, nourri et logé à la ferme Vaihuti Fresh à Raiatea (billet d’avion compris).Réduction early birds de 10% pour toutes les personnes inscrites avant le 5 juillet 2019.Pour les 2 premiers étudiants inscrits, Vaihuti Fresh offre une réduction de 70% par formation.Plus d'informations sur la page Facebook de l’événement