Une flash-mob mondiale de Ori Tahiti se prépare...

L'événement lancé en 2016 à l'initiative d’Aurore Legrain, présidente de l’association Hoa No Tahiti à Rennes, ne cesse de grandir. Cette année, au moins 29 pays et 73 villes participeront à la flash mob mondiale de Ori Tahiti le 25 mai. Et les inscriptions ne sont pas encore terminées. L'an dernier, "seulement" 24 pays avaient participé. "Cette année, de nouvelles villes inattendues nous ont rejoint, se réjoui Mareva Bouchaux, chorégraphe. Nous avons notamment des danseurs aux îles Samoa, en Afrique du Sud, en Finlande et en Suède."Nouveauté pour cette édition : la flash-mob se fera sur une composition originale, créée spécialement pour l'occasion par Teanivai Apini, musicien et professeur de ukulele et to'ere en métropole.Une photographe et community manager a rejoint le projet. Plusieurs tutoriels ont donc été réalisés. Ils sont disponibles en ligne, et dans plusieurs langues : français, anglais, espagnol.