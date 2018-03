Une fête pour inaugurer leur foyer de Toulouse remis à neuf

Après avoir coupé le ruban, Caroline TANG a lu, devant une centaine d'étudiants, un message de Tea Frogier, ministre en charge de l'enseignement supérieur. Elle y souligne le rôle fondamental du foyer: "Bien entendu, il est un espace de détente, mais il doit vous aider à réussir vos études. Il doit également vous enrichir de la présence des autres, et construire de vraies amitiés, mais aussi, et surtout, favoriser des temps d’échange et de formation". Dans le même esprit, la délégué de la Polynésie française a encouragé les étudiants à prendre soin des locaux.