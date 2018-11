Une femme se noie lors d'une promenade en famille

Rédaction web

Une femme de 63 ans est décédée ce dimanche à la suite d'une noyade accidentelle.A la mi-journée, elle se promenait dans la vallée de la Faraura, le long de la rivière Mahateaho, en compagnie de sa sa fille et de ses deux petits-enfants, lorsqu'elle a glissé et chuté lourdement dans l'eau.Selon la gendarmerie, son corps s'est retrouvé coincé sous un rocher. Les membres de la famille ont essayé de la dégager sans succès. Alertés, les services de secours se sont rendus sur place, ont dégagé le corps et tenté une réanimation, en vain.