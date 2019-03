Une femme oublie son bébé à l'aéroport, l'avion fait demi-tour

Rédaction web

Il est rare que des situations aussi insolites poussent un avion à rebrousser chemin. Mais en 2017, un vol entre Los Angeles et Tokyo a dû faire demi-tour à cause d’un passager qui s’était trompé d’avion.Autre histoire : en 2013, un vol partant de Los Angeles et à destination de New York s’était arrêté à Kansas City à cause d’un voyageur qui refusait d’arrêter de chanter le tube "I Will Always Love You" de Whitney Houston, rappelle le Guardian