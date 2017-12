Une femme meurt dans un accident de la route à Teva i Uta

Rédaction web

Tragique accident de la route à quelques jours de Noël. Ce mardi soir, vers 18h15, un homme s'est endormi au volant de son véhicule. La voiture a fini sa course dans le caniveau.Six personnes se trouvaient à bord du véhicule : quatre dans la benne et deux dans l'habitacle. Une passagère a dû être désincarcérée. Les secours n'ont pu que constater le décès de cette femme de 43 ans.Les autres passagers ont été transportés à l'hôpital de Taravao, leur pronostic vital n'est pas engagé.Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident.Près d'une heure plus tard, un autre accident s'est déroulé sur la commune de Papara. Un choc frontal entre deux voitures n'a pas fait de mort. Seul un conducteur a quelques blessures.Pour les fêtes de fin d'année, les gendarmes seront fortement mobilisés. Ils se placeront à toutes les zones accidentogènes et près des lieux festifs. Les forces de l'ordre appellent à la plus grande vigilance.Cet accident mortel porte à 22 le nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année 2017. Si les chiffres sont meilleurs qu'en 2016, ils n'en restent pas moins trop élevés.