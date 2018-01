Une femme disparaît en mer au large de Tiarei

Rédaction web avec communiqué

Selon les témoignages recueillis sur place, la victime n'a fait aucun appel à l'aide. Ce samedi, en début d'après-midi, une femme s'est jetée à la mer à Tiarei.Le centre de coordination et de sauvetage en mer (JRCC) est intervenu pour lui venir en aide. L'hélicoptère le Dauphin a été dépêché sur place.Soutenu en surface par des embarcations des sapeurs-pompiers de Hitiaa o Te Ra et de Mahina, l’hélicoptère a effectué des recherches dans de très bonnes conditions de visibilité pendant 1h30, couvrant ainsi une zone bien plus importante que la possible dérive de la victime.Les moyens nautiques des sapeurs-pompiers ont poursuivi les recherches jusqu’à la dégradation des conditions météorologiques qui ne permettaient plus de réaliser les recherches en toute sécurité. L’arrêt des recherches a été prononcé à la tombée de la nuit.