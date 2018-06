Une exposition pour mieux connaitre l'histoire du va'a

L’une des volontés du Comité organisateur local (Col) était de rappeler ou faire connaître la symbolique culturelle du va’a dans la société polynésienne. De nos jours, l’univers du va’a fait davantage référence au sport, à la compétition et aux performances. Pourtant avant l’arrivée des Européens ces embarcations de tailles variées ont permis de peupler les îles du Pacifique, voyager, nourrir la population et faire la guerre pour conquérir des territoires.



Les pirogues revêtaient un caractère sacré, dans la construction et dans la préparation d’un voyage. L’exposition a ainsi vocation à valoriser cette histoire et ces savoirs-faire : depuis la fabrication des embarcations complexes aux techniques de navigations qui ont permis aux polynésien de se déplacer à l’aide de la seule lecture du ciel et de son environnement marin.