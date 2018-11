Une expo-vente caritative organisée au CHPF

Rédaction web avec Jean-Baptiste Calvas et Aroma Teriitehau

"Cela aide à monter un projet pour pouvoir se réinsérer dans la vie active. Par exemple, quelqu'un qui veut être pêcheur, on va l'aider à faire la formation de pêcheur, et l'aider à s'équiper en lui achetant un moteur pour son bateau par exemple. On l'aide pour qu'il puisse travailler pour vivre, et non qu'il vive de subventions ou de dons. C'est vraiment un accompagnement pour que les gens retrouvent un certain honneur en travaillant et en se sortant de la misère" explique Christine Quenée, organisatrice de l'événement.