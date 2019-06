Une expo photo à la mémoire de Barthélémy

C'était une grande et longue amitié qui liait Karin Schiementz à Barthélémy, incontournable chanteur et bringueur qui nous a quitté le 16 février 2015 . Elle a suivi l'artiste dans tous ses déplacements dans les îles et aussi dans les studios d'enregistrement durant dix années. Pour célébrer la mémoire de l’interprète de "Saint Xavier Maris-Stella" ou encore de "Café de l’amour" , Karin Schiementz organise une exposition photo, à la mairie de Papeete du 05 au 08 juillet, et la deuxième partie sera à l'Assemblée de la Polynésie Française, du 09 au 20 juillet.