Une ex-femme de Johnny Hallyday vend aux enchères des souvenirs de leur couple

Adeline Blondieau a épousé deux fois Johnny Hallyday, une première fois en 1990 à Ramatuelle. Le couple divorcera deux ans plus tard, mais convolera à nouveau en 1994, avant de rompre définitivement en 1995.

En juin 2016, Adeline Blondieau a fait condamner en appel Johnny Hallyday et solidairement les éditions Plon à 2 500 euros de dommages et intérêts pour l'avoir diffamée dans un passage de l'autobiographie du rockeur, "Dans mes yeux", publiée trois ans plus tôt.En plus de la robe de mariée de 1990 signée Nina Ricci et inspirée du film "Autant en emporte le vent" (15 000 euros en estimation haute), Adeline Blondieau met aussi aux enchères, parmi une soixantaine de souvenirs personnels, le carton d'invitation de son premier mariage avec Johnny, ainsi que des boucles d'oreilles saphir et une montre en or que le chanteur lui avait offertes en 1991.