MONDE

Une étude révèle que l'aquaculture est pratiquée depuis plus de 3 500 ans

Mardi 16 Octobre 2018 à 16:04 | Lu 38 fois

ÉTUDE SCIENTIFIQUE - Les Égyptiens pratiquaient déjà l'aquaculture il y a plus de 3 500 ans, révèle une étude publiée par des scientifiques allemands et israéliens qui disent avoir identifié la plus ancienne preuve d'aquaculture au monde découverte à ce jour.

