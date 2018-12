Une étude décrit Hawaii comme l’État le plus sain des États-Unis

Rédaction web

L’archipel de Hawaii vient de retrouver son titre d’État le plus sain des États-Unis, selon un rapport publié cette semaine par la United Health Foundation, indiquent nos confrères de Hawaii News Now. C’est la cinquième fois en six ans que Hawaii décroche la première place.Le Massachusetts, qui a terminé deuxième du classement cette année, occupait la première place en 2017. Mais depuis le lancement de cette étude annuelle en 1990, Hawaii n’a jamais terminé au-delà de la sixième place, un classement obtenu en 2002.L’étude en question compile des données dans près de 30 catégories distinctes avant d’évaluer un score global. Un grand nombre des principaux facteurs contribuant à la bonne santé de nos cousins sont liés au mode de vie. L’étude décrit Hawaii comme ayant le deuxième le plus bas pourcentage d’obèses de tous les États-Unis, le quatrième plus bas pourcentage de fumeurs (le nombre de fumeurs a diminué de près de 25% au cours des six dernières années) et le neuvième plus haut pourcentage de citoyens qui font de l’exercice régulièrement.Hawaii détient également la sixième place en termes de bonne qualité de l’air, et a enregistré le deuxième plus petit nombre de décès liés au cancer et le troisième plus petit nombre de décès liés au système cardiovasculaire sur un ratio de 100 000 habitants. Le deuxième plus petit pourcentage d'adultes ayant déclaré des niveaux de stress élevés étaient également des résidents de Hawaii.L’habitude la moins saine de l’archipel, toujours selon le rapport, est l’alcool, avec plus de 21% des Hawaiiens ayant admis avoir déjà consommé de l'alcool de manière excessive. Seuls huit États ont déclaré des chiffres plus élevés.Par coïncidence, être en bonne santé n’est pas la seule chose dont les habitants de Hawaii peuvent se vanter. Une étude réalisée en 2018 par le site Internet WalletHub des finances personnelles a révélé que les habitants de l’archipel entier étaient également les plus heureux du pays.