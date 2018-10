Une espèce rare d'orang-outan menacée par un barrage en Indonésie

La construction de ce barrage indonésien fait partie de l'ambitieux programme des "nouvelles Routes de la Soie" promu par la Chine et destiné à développer les infrastructures dans quelque 70 pays entre l'Asie et l'Europe.

L'Indonésie, qui souffre de coupures de courant régulièrement, a grand besoin de renforcer sa capacité de production d'électricité.

Mais les scientifiques estiment que ce projet pourrait signer la fin de cette espèce d'orang-outan découverte récemment, et qui ne comprend que 800 individus dans la forêt tropicale primaire de Batang Toru, dans le nord de l'île de Sumatra.

C'est au cœur de cette forêt, qui abrite aussi d'autres singes comme des gibbons et des siamangs et des tigres de Sumatra, que la société indonésienne PT North Sumatra Hydro Energy construit un projet de 1,6 milliard de dollars censé entrer en fonctionnement en 2022. Elle est épaulée pour le financement par Sinosure, une compagnie publique chinoise, et Bank of China, selon des document vus par l'AFP, alors que Sinohydro, un autre géant chinois qui construit le Barrage des Trois-Gorges, a été chargé de la conception.Certains défenseurs de l'environnement dénoncent un nouveau projet soutenu par la Chine en dépit de risques environnementaux. "Cette question devient prégnante avec les nouvelles Routes de la Soie", une initiative qui représente "un tsunami de plus de 7 000 projets", souligne le professeur Bill Laurance, directeur du Centre pour l'environnement tropical et les sciences pour le développement durable à l'Université australienne James Cook.