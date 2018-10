Une équipe tahitienne lauréate du Coopérathon 2018

Invasice Solutions n’a pas été le seul projet à retenir l’attention du Coopérathon 2018. Deux autres équipes tahitiennes étaient également en finale.



Il y a eu TogetherWe, une organisation permettant de valoriser la mixité sociale et culturelle et qui permettra via une application mobile de proposer des parcours et des missions pour favoriser les échanges sociaux et culturels. Ce projet est porté par Audrey Lachaud et Matairii Maire, tous deux incubés de la promotion 1 de Prism.



Et aussi Hus Team, une application d'information sur la qualité de l'eau de baignade, avec un service de géolocalisation et la création de communautés façon Waze. L’équipe à son initiative est composée de Ketty Lusson, Olivier Archambaud, Stéphane Leterrier et Constantin Kolomensky.