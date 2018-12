Une enseignante frappée par un élève à Taravao

Mike Leyral

L'élève était en "mesure conservatoire d'exclusion" depuis son geste. Vendredi, il a été exclu quinze jours. Selon les syndicats, la ministre de l'Education peut confirmer, alléger ou aggraver cette sanction.Lundi 3 décembre, une professeur certifiée de Physique-chimie avait été blessée à la bouche. Elle avait obtenu un premier arrêt de travail, qui a été prolongé. "Elle a été touchée émotionnellement et psychologiquement, elle craint de reprendre le travail" a déclaré le secrétaire général du SE-UNSA, Temarama Varney. "On avait demandé l’exclusion définitive, on attendait beaucoup de ce conseil de discipline ; de toute façon, l’élève serait rescolarisé ailleurs. C’est une vraie agression" ajoute le syndicaliste.Appuyée par son syndicat, l'enseignante a porté plainte."Quinze jours d'exclusion, c’est trop peu, ce n’est pas un incident de parcours. Ni les syndicats, ni les profs du lycée ne trouvent ça normal, c’est comme si ce n’était pas grave" a réagi le secrétaire général d'un autre syndicat de l'éducation, Maheanu'u Routhier."La violence reste marginale dans les établissements scolaires, un tel événement est d’autant plus choquant" a souligné Temarama Varney.Nous avons sollicité le ministère de l'Education, qui n'a pas encore réagi. La DGEE ne souhaite pas s'exprimer sur une affaire en cours.Par ailleurs, le gouvernement réfléchit à un projet de loi pour limiter les portables dans les établissements scolaires