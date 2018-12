Une enquête sur les fonctionnements familiaux lancée en 2019

Compte-rendu du conseil des ministres

Le Vice-président du Pays a présenté mercredi au conseil des ministres le projet d’étude sur les fonctionnements familiaux en Polynésie française porté par l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) autour d’une enquête famille, logement et relations familiales à distance, Feti’i e Fenua.L’ensemble des acteurs publics du Pays et de l’État ont décidé de conjuguer leurs efforts humains et financiers afin d’apporter un éclairage nouveau sur les problématiques sociales au cœur du développement des politiques publiques.Au travers d’un partenariat regroupant l’ISPF et l’Institut national des études démographiques (Ined), des chercheurs de plusieurs universités et les services de la Polynésie française ont conjointement défini les objectifs de cette étude :- L’analyse de l’organisation territoriale polynésienne en se focalisant sur les migrations, les familles et leurs fonciers ainsi que les politiques publiques, notamment concernant la scolarité, la santé et les transports ;- L’évaluation du rôle de l’implantation des services publics (éducation, santé, transports), des zones de développement économique sur les dynamiques de peuplement.Cette étude, qui débutera en 2019, permettra de mieux appréhender les fonctionnements familiaux, notamment à distance, les caractéristiques individuelles et l’impact des dispositifs publics et de mesurer les défis posés par l’insularité.La collecte des informations sera réalisée en 2019. Elle sera financée, à hauteur de 70 millions de Fcfp par le Contrat de projets État-Pays. Les travaux d’études, évalués au total à 150 millions de Fcfp, seront financés par l’Ined et l’Agence nationale pour la recherche.