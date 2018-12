Une dizaine de pêcheurs ont nettoyé le littoral à Nuku Hiva

Une dizaine de bénévoles de Taiohae, île de Nuku Hiva faisant partie de l’association de pêcheurs "Te ahi tai" et de la coopérative de pêche Mokai, s‘est mobilisée, jeudi matin, sur le quai du village pour un grand nettoyage des abords sous-marins de cette zone très fréquentée, et par les habitants de l’île, les touristes, les croisiéristes, et les personnes habitant sur des voiliers.



En trois heures de travail, un grand nombre de détritus a été collecté. Des pneus, des barres de fer, des chaînes et même un portable ont été trouvés.