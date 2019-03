Une dizaine d'athlètes polynésiens aux Océania d'escrime

Rédaction web avec Oriano Tefau

"Au sein des clubs de la fédération d'escrime du fenua sur deux événements, nous allons avoir 8 tireurs océaniens pour l'Océanie et 5 tireurs pour les championnats de Nouvelle-Zélande. Et nous avons ouvert et annoncé déjà à d'autres parents d'escrimeurs de la fédération polynésienne d'escrime que puisque nous avons cette autorisation, qu'ils viennent se manifester, et nous pourrons centraliser leurs inscriptions et leurs permettre de participer à ces Océania. Surtout, nous les emmenons à l'international avec les moyens dont nous disposons, puisque nous ne bénéficions pas de subventions à ce niveau-là, et par conséquent, les parents se sont tous investis depuis déjà 2015 pour pouvoir participer à ces événements internationaux" a expliqué Cyrille Viriot, président de la fédération d’escrime du fenua.