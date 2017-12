Une demande de mariage en plein vol Los Angeles-Papeete

Rédaction web

" So romantic ". Une scène peu commune s'est déroulée lors du vol Los Angeles-Papeete de ce jeudi. Avec la complicité du personnel de bord, un homme a fait une demande en mariage à son amie comme le montre une vidéo postée sur Facebook.Il lui a exprimé ses sentiments avant de s'agenouiller devant elle et de lui demander si elle souhaitait partager sa vie avec lui.La jeune femme blonde s'est levée de son siège et est venue l'enlacer. Le demandeur lui a alors passé le bracelet au poignet.Les tourtereaux s'apprêtent à passer quelques jours au fenua, des vacances qui ne pouvaient pas mieux commencer.