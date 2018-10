Une délinquance contenue, à l’exception des violences sexuelles

Selon les propres mots de René Bidal, "la délinquance en Polynésie française ne se manifeste pas par une explosion à la hausse". Pour autant, selon Réné Bidal, "on constate un continuum de comportements déviants, d’incivilités, d’actes de malveillance et une augmentation des addictions".

Voici dans le détail, les chiffres présentés ce mercredi. Des chiffres qui montrent beaucoup de stabilité et sont surtout très en-dessous des moyennes nationales, à l’exception notable des violences intra-familiales et des violences sexuelles.

Un grand plan de prévention 2018 – 2020 sera annoncé le 19 octobre à l’issue de la réunion du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.