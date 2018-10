Une délégation tahitienne participera à Tuia 250

D’après un communiqué

Le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, accompagné du ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a rencontré, jeudi matin, une délégation de Nouvelle-Zélande, dépêchée par le ministère de la Culture et du Patrimoine de Nouvelle-Zélande, dans le cadre de l’événement Tuia 250, qui débutera à Aotearoa le 5 octobre 2019, pour une durée de 3 mois.Hoturoa Barclay-Kerr, coprésident du Comité de coordination national de Tuia 250, a exposé la philosophie de cet événement visant à reconnaître deux traditions et cultures de voyage extraordinaires : les prouesses exceptionnelles des voyageurs polynésiens du Pacifique, leurs prouesses en matière de navigation sans instrument et leur décision de s'établir à Aotearoa il y a plusieurs générations d’un côté, et, de l’autre, les prouesses des explorateurs européens, la technologie qu’ils ont développée et leurs premières rencontres avec les habitants de ces îles lorsque l’explorateur britannique James Cook, accompagné de Tupaia et l’équipage du Endeavour débarquèrent en octobre 1769.Le personnage de Tupaia sera particulièrement mis à l’honneur. Le président de la Polynésie française a souligné l’importance de cet événement, lequel rappelle le rôle de Tupaia, qui a guidé James Cook dans sa découverte de la Polynésie. Il souhaite qu’une importante délégation représente le Pays durant cet événement et il a chargé le ministre de la Culture de coordonner cette tâche.Le ministre de la Culture a lui aussi confirmé le soutien du Pays à cet événement, avec également l’association Faafaite qui prévoit de faire la traversée depuis Tahiti jusqu’en Nouvelle-Zélande. La pirogue tahitienne sera la seule pirogue du Pacifique officiellement invitée pour cette occasion.