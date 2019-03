Une délégation polynésienne à l'ouverture de l'exposition "Océanie" au quai Branly

Rédaction web (avec communiqué)

Afin de rythmer la journée, la délégation polynésienne, constituée entre autres de musiciens et de danseurs, a proposé plusieurs représentations dont une pour la presse nationale au cours de la conférence organisée par le quai Branly.Après la Royal Academy de Londres, le musée du quai Branly-Jacques Chirac (MQB) accueille depuis mardi, et jusqu'au 7 juillet, l’exposition Océanie qui regroupe plus de 200 pièces océaniennes, dont des pièces d’origines polynésiennes.