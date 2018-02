Une concentration d'algues entre Tahiti et Moorea

Communiqué de presse

Sous l’autorité du Haut-Commissaire de la République, délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, l’hélicoptère Dauphin de la flottille 35F et les spécialistes de la lutte contre les pollutions marines de la Base Navale de Papeete, embarqués sur une vedette, ont été dépêchés sur zone.Leurs observations et analyses ont permis de confirmer que ces traces sont d’origine naturelle. Il s’agit de concentrations liées à des algues qui vont se disperser sous l’effet de la mer et du vent. Ce phénomène a déjà été observé en Polynésie française, notamment en mai dernier dans la même zone.