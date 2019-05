Une collecte de déchets électroniques au centre Vaima

Imprimantes, ordinateurs, tablettes numériques, téléviseurs, appareils photo, câbles, lecteurs mp3… Quand ces objets de notre société de consommation deviennent obsolètes, ils sont souvent dans l’angle mort des filières de recyclage. Pour les traiter au mieux, le centre Vaima a pris l’initiative d’organiser une collecte, chapeautée par Camille Lecomte, une étudiante en école de commerce : "C'est déjà un projet personnel de base puisque moi-même j'ai plein de déchets électroniques à la maison. Et je voulais profiter du fait que ce soit la semaine du développement durable (du 30 mai au 5 juin, ndlr) et la journée de l'environnement (mercredi 5 juin, NDLR). C'est devenu un projet plus global pour sensibiliser les gens et les emmener au Vaima pour y déposer leurs déchets. Il n'y pas forcément de communication au niveau des déchets électroniques" explique-t-elle.



Cette opération de recyclage est la solution qu’attendaient les usagers depuis longtemps. En effet, il est difficile d’être éco-responsable quand les points d’apports spécifiques manquent au fenua. "Ce qui est dommage, c'est que ce soit ponctuel. (...) Avec l'obsolescence programmée rapidement, on vient à bout des appareils ou la mode fait qu'on a envie d'en changer, et les vieux appareils nous restent sur les bras" nous dit Patrick, venu déposer d'anciens téléphones. "Je gardais depuis longtemps à la maison les vieux ordinateurs ou tablettes qui ne marchaient plus. J'attendais qu'il y ait une opération comme ça pour les recycler et éviter de les mettre à la poubelle ou de les emmener aux encombrants. (...) Quand on achète un produit quelque part, on devrait pouvoir le ramener au même endroit quand il est obsolète. Ceux qui vendent les produits devrait obligatoirement proposer des les récupérer quant ils ne marchent plus" nous dit encore Fany.