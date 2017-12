Une certification pour les entreprises qui protègent la biodiversité

Rédaction web avec communiqué

Actuellement, 52 espèces animales et végétales introduites sont classées selon le code de l'environnement en tant qu'espèces menaçant la biodiversité de Polynésie française tel que le tristement célèbre miconia ou la petite fourmi de feu, rappelle la Présidence dans un communiqué.Cette année, le ministère en charge de l'environnement a donc souhaité mettre en place un dispositif de certification afin d'agir sur les éventuels transports accidentels de ces pestes naturelles.5 sociétés représentant 5 types d'activité : Jardins de Tahiti (production et vente de plantes), Tahiti Agrégats (production et vente d’agrégats), Technival (production et vente de compost), MCM Tipaerui (vente de matériaux de construction) et Société de Navigation Polynésienne (Nuku Hau et Hawaiki Nui, Société de transport) se sont portées candidates.Chacune d’elles a donc mis en place des mesures permettant de limiter la présence d’espèces nuisibles et ainsi de réduire le risque de dissémination.Les entreprises intéressées par cette certification peuvent dès à présent se faire connaître auprès de la Direction de l’environnement au 40 47 66 66 ou sur invasives@environnement.gov.pf .