Une campagne de crownfunding pour la Saga 2018

Rédaction web

Les organisateurs de la Saga ont décidé de faire appel aux nouvelles technologies pour récolter des dons. Une campagne de crownfunding a été lancée sur le site polynésien C Reva. La Saga a fêté sa 25e édition cette année. Tous les ans, l'école de Voile de Arue se mobilise en faveur des enfants défavorisés pour leur offrir des activités nautiques pendant une semaine.Pour la prochaine édition, les organisateurs souhaitent emmener les enfants aux îles Sous-le-Vent. Plus les dons seront importants, plus les moniteurs pourront emmener d'enfants dans cette aventure.La Saga n'a pour l'instant récolté "que" 50 000 Fcfp. Il faudrait 650 000 Fcfp pour envoyer 10 enfants dans les îles.