Une baleine et 27 dauphins retrouvés morts sur une plage en Australie

Le pilote d'un avion privé survolant le Parc national de Croajingolong, dans l'État de Victoria, a dénombré mardi après-midi échoués sur une plage 27 globicéphales, également connus sous le nom de "dauphins-pilotes", et une baleine à bosse. Des responsables du parc se sont ensuite rendus mardi sur la plage, où ils ont vu que huit cétacés étaient encore en vie, bien que dans un état critique. Quand ils y sont retournés mercredi, tous étaient morts. Les autorités pensent que la baleine à bosse s'est échouée bien avant les "dauphins-pilotes".Gail Wright, de l'administration des parcs du Victoria, a indiqué que des prélèvements étaient en cours pour espérer y voir plus clair sur les raisons de cet échouement. "C'est un des grands mystères, on ne sait pas ce qui les provoque", a-t-elle déclaré, en indiquant qu'il s'agissait probablement, en termes de nombres, de l'échouement le plus important dans cette partie de l'Australie depuis les années 1980.