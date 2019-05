Une astronaute donne les conditions de surf à Teahupoo... depuis l'espace

Rédaction web

L'astronaute Christina H. Koch a rejoint la Station spatiale internationale en mars dernier. Et depuis l'espace, elle a décidé de tweeter ce qu'elle observait, notamment les conditions sur les spots de surf de la planète, dont celui de Teahupoo, ici en Polynésie. Le 8 mai dernier, elle tweetait : "Je peux déjà voir la houle longue au sud de Tahiti et même les vagues se briser sur le récif. En espérant avoir une autre bonne vue de Teahupoo depuis la Station spatiale plus tard dans la semaine !"Christina avait débuté sa série de tweets en louant la beauté de Duranbah Beach, sur la Gold Coast, en Australie. Elle a également félicité Caroline Marks pour sa première victoire sur le circuit. Les tweets et les références au surf se sont depuis enchaînés.Christina Koch est en fait une véritable passionnée de surf. L'astronaute a commencé à surfer alors qu’elle vivait et travaillait aux Samoa américaines où elle a rencontré son mari... un surfeur, explique le site surfline.com L'astronaute devrait passer 335 jours dans l'espace, record du plus long séjour dans l'espace pour une femme. Elle sera de retour sur Terre en 2020.