Une antenne de la DICP installée à la CCISM

Avec communiqué de presse

Une convention de partenariat a été signée entre la DICP et la CCISM dans le but d’améliorer l’information et l’accompagnement des entreprises et porteurs de projet en intégrant les formalités fiscales liées à la création d’entreprise au sein du parcours du Pôle Entreprises de la CCISM.Lundi, une permanence de la DICP a donc été inaugurée à la CCISM. Désormais, un conseiller des impôts de la DICP est présent dans les locaux du Pôle Entreprises de la CCISM de 8 à 12 heures du lundi au vendredi afin d’accompagner les porteurs de projet de manière personnalisée dans leur démarche de création d’activité et les conseiller sur le choix d’un régime fiscal adapté à leur situation.Le Pôle Entreprises de la CCISM souhaite se positionner comme un véritable guichet unique dédié à l’entrepreneuriat et complète son offre de services en accueillant dans ses locaux une antenne de la DICP qui rejoint celle de la CPS destinée à traiter toutes les questions relatives à la couverture sociale des entrepreneurs et celle de l’organisme de financement Initiative Polynésie. Le Pôle Entreprises de la CCISM compte un incubateur de Start Up avec Prism, un centre d’accompagnement en gestion avec le Cagest, un service Import-Export, un service Juridique, un service en charge des formalités d’entreprises et du montage des business plan, un service dédié à l’animation des commerces ainsi qu’un service dédié à la qualité et au développement durable.