Une ambition intime, Franck Dubosc

"Ambition intime" élargit s on champ d’action . Karine Le Marchand met désormais à l’honneur des artistes. Pour inaugurer cette nouvelle page d’Une ambition intime, c’est vers le comédien et humoriste Franck Dubosc qu’elle s’est tournée. Dans l’émission, elle cherche à savoir qui est l’homme derrière l’artiste découvert grâce aux Petites annonces d’Elie Semoun. Direction Ramatuelle pour recueillir les confidences de celui qui a su triompher aussi bien dans le monde du one-man-show qu'au cinéma. La présentatrice, qui officie également aux commandes de « L’Amour est dans le pré », rencontre les proches de Franck Dubosc. Dans ce numéro inédit, on retrouve ainsi des entretiens avec Danièle, la femme du comédien, Corinne, sa sœur, ainsi que ses amis Philippe Lellouche, Dominique Farrugia ou Antoine Duléry et Gérard Darmon .



L'émission sera suivie à 21h50 par " Une ambition intime, cinq jours de folie"