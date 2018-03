Une Tahitienne victime d'un accident mortel en Australie

Rédaction web

Nouvel An tragique pour une famille en Australie. Amelie Tapu, une Tahitienne, est décédée après avoir été renversée par une voiture. C'est une infirmière, Angie Gully, qui l'a trouvée gisant sur la route. La femme était encore consciente à l'arrivée des secours. "Elle a pressé ma main en demandant de l'aide... J'ai dit "nous sommes là pour vous", a raconté l'infirmière. "Elle a dit, je suis brisée, je suis brisée, prévenez une ambulance. J'ai dit "elle en chemin'". Amelie Tapu est décédée à l'hôpital.Selon le Cairns Post , le fils d'Amelie, Teakaura Tapaki, 27 ans, a été inculpé pour comportement dangereux au volant causant la mort et conduite sans permis.La famille vit un véritable cauchemar. "On dirait que c'est juste un mauvais rêve", a déclaré aux médias la fille d'Amelie, Aloma Tapaki.Depuis le drame, la famille se recueille chaque soir à l'église. Aucune date de funérailles n'a encore été annoncée selon le Cairns Post. La famille souhaite ramener le corps d'Amelie à Tahiti. "C'est ce qu'elle voulait. Elle nous a toujours dit : quand je mourrai, je voudrais qu'on me ramène à Tahiti", a confié son plus jeune fils Alec Tapaki.