Une Pool Party au Méridien Tahiti avec "Bon Entendeur"

Bon Entendeur se produit en live depuis 2014 avec des DJs set à l’image du trio : énergiques, gorgés de disco-funk le tout enveloppé dans des sonorités electro-chill. Actuellement en préparation de leur premier album qui sortira début 2019, le groupe enchaîne les concerts dans les plus grands clubs et d'Europe et fait les plus grands festivals (Solidays, Garorock, Elektric Park, Calvi on the rock...).