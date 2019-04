Une Polynésienne devient députée En Marche dans l'Essonne

​Rédaction web avec AFP

En métropole, le Gouvernement central a été une nouvelle fois remanié dimanche soir. Amélie de Montchalin, députée de la 6e circonscription de l'Essonne, est appelée à de nouvelles fonctions. Elle a été nommée Secrétaire d'État en charge des affaires européennes au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. Amélie de Montchalin remplace Nathalie Loiseau désormais tête de liste LREM aux Européennes.C'est donc Stéphanie Atger, sa suppléante, qui prend le poste de députée. Cette femme de 41 ans est martiniquaise par sa mère, et polynésienne par son père.Stéphanie Atger a débuté sa carrière politique très tôt. A 24 ans, elle exerçait déjà les fonctions d’adjointe au maire déléguée à l’Enfance et à la Petite Enfance, en Seine Saint-Denis. Élue conseillère municipale déléguée à la Démocratie locale et à la communication en 2008, elle a exercé ces fonctions jusqu’en 2014. C'est en 2016 qu'elle intègre En Marche, deux ans après avoir quitté le Parti socialiste.Le président de la République Emmanuel Macron a dû effectuer le remaniement avant les Européennes, en raison des ambitions électorales de trois de ses ministres : Nathalie Loiseau pour les Européens et Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux désormais rivaux pour la mairie de Paris. Avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 48 ans, le gouvernement en place depuis le remaniement de dimanche soir est le plus jeune depuis 1962.