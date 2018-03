"Une Heure pour la Planète": extinction des feux à Sydney et en Asie

AFP

Dans près de 180 pays, à 20h30 locales, monuments ou sites célèbres, comme l'Empire State Building à New York ou la Tour Eiffel à Paris, doivent être plongés dans le noir.Citoyens, entreprises et collectivités sont également invités à éteindre la lumière pendant une heure, pour cette opération lancée par le Fonds mondial pour la Nature (WWF).A Sydney, où l'initiative du WWF est née et est observée pour la dixième année consécutive, de nombreux immeubles du port ont plongé dans l'obscurité."Parti d'une ville en 2007, le mouvement s'est progressivement étendu pour toucher aujourd'hui au moins 178 pays et 7.000 villes sur toute la planète", s'est félicité le directeur général de l'opération "Earth Hour", Siddarth Das."Des millions de personnes participent désormais è cette action pour le climat", a-t-il assuré à l'AFP par téléphone depuis Singapour.A Taiwan, le gratte-ciel "Taipei 101", qui culmine à plus de 500 mètres, s'est progressivement éteint tout comme plusieurs ponts. Quelque 150 bâtiments à Singapour et les tours de Hong Kong ont également éteint la lumière.L'objectif de l'initiative est de rappeler que l'énergie consommée a un coût pour la planète. Les énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole), utilisées notamment dans la production d'électricité, sont responsables des 3/4 des émissions de gaz à effet de serre, à l'origine du réchauffement climatique.Par un accord conclu le 12 décembre lors de la COP21 à Paris, la communauté internationale s'est engagée à maintenir le réchauffement climatique "bien en deçà de 2 degrés" par rapport à l'ère préindustrielle.