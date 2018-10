Une Française élue "Meilleure pâtissière au monde"

Créée en 1954, l’association Les Grandes Tables du Monde réunit aujourd’hui 174 établissements, répartis dans 25 pays et présents sur cinq continents liés par la volonté de "proposer une expérience gastronomique et sensorielle unique". Chaque année, lors d'un gala organisé dans un pays différent, des prix sont remis afin d'honorer des grands noms de la cuisine. Sont ainsi décernés les prix du : meilleur directeur de salle du monde, meilleur pâtissier de restaurant au monde, meilleur restaurateur français du monde, meilleur restaurateur étranger du monde et un prix d'honneur.Et cette année, pour la première fois, c'est une femme qui a été sacrée meilleure pâtissière de restaurant au monde. Christielle Brua succède à Cédric Grolet, chef pâtissier de l'hôtel Meurice à Paris a été élu Meilleur Pâtissier de restaurant au monde en 2017. Il était venu en avril dernier à Tahiti afin d'organiser des "masterclass" et parrainer le concours de meilleur pâtissier de Polynésie



