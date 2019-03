Un vol spécial et 650 kg de planches de surf pour la Rangiroa Pro

Rédaction web avec Noémie Schétrit

Dimanche, dès 4h30 du matin, les surfeurs se bousculaient au comptoir du fret de l’aéroport de Faa’a, pour enregistrer leurs planches. Les Hawaiiens présents pour la dixième édition de la Rangiroa Pro étaient des plus excités d’être arrivés au fenua : "J’adore Rangiroa, j’adore les vagues. J’ai hâte d’y être !", nous disait Jimmy Ulualoha Napeahi. "C’est juste parfait, l’eau est claire, il y a de belles vagues tubulaires…", s'enthousiasmait Makana Pang.Afin de pouvoir acheminer toutes les planches à bon port, Air Tahiti a mis en place des vols supplémentaires, dont un vol charter : "Comme c'est un vol spécial pour les surfeurs, les planches de surf prennent de la place dans l'avion. On a chartérisé ce vol", explique Éric Fong, adjoint du service fret.Et nos surfeurs ont dû respecter des consignes bien précises : "Les consignes qui ont été données c'est 3 planches par housse, mais aussi beaucoup mettent des accessoires, combinaisons aussi dans les housses, qui servent de protection pour les planches", confie Lionel Teihotu, président de la fédération tahitienne de surf.À raison de 3 planches par personne, l’avion était chargé de plus de 650kg de planches… Des planches de surf choisies soigneusement pour la compétition : "J’ai 3 planches qui partent pour Rangiroa. Généralement, je les teste tout seul, et ensuite je prends les meilleures et je les apporte avec moi", nous dit Nakoa Kuamo’o-Mendiola, surfeur hawaiien.À Rangiroa, la compétition a démarré ce lundi. Jusqu'au 8 mars, Tahiti Nui Télévision proposera chaque soir de compétition un magazine de 7 minutes pour vous faire revivre les meilleurs moments de la journée.