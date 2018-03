Un voilier s'échoue : sauvetage d'un homme de 70 ans

Ce vendredi, le MRCC a reçu l'appel de détresse d'un homme de 70 ans seul à bord de son voilier échoué à Tahaa.

Le MRCC a alors relayé l’information par radio aux navigateurs sur zone. Le patrouilleur de haute mer de la marine nationale Arago a répondu à l’appel et s’est dérouté. La brigade de gendarmerie de Tahaa s'est également déplacée.



Le naufragé a dû être évacué par les airs. L’hélicoptère inter-administrations Dauphin a été mobilisé. Le naufragé a été déposé sain et sauf à l’hôpital de Raiatea.

​

Le MRCC relève que l'utilisation de la radio VHF dans l’archipel de la société a permis au naufragé de contacter rapidement et efficacement les secours.