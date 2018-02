Un vendredi dédié aux langues à l'université

La filière de Reo mā'ohi est à l'origine de ce rendez-vous pédagogique et ludique autour des langues, initié il y a 9 ans.



Cette journée s'articule autour de plusieurs animations pour mettre en avant la culture, les chants, les danses, la littérature et les traditions. Le thème choisi est l'environnement.



Tauhiarai Taputu, président du comité d'organisation de la 9ème journée polynésienne, en 2ème année de licence reo : "On présentera des spectacle par groupe d'archipels, et non plus par niveau, comme on le faisait auparavant. Nous mettrons en avant notre environnement : nous sommes tous concernés par sa protection. C'est très important pour nous d'organiser cet événement. Cela participe à valoriser nos langues. Les Marquisiens parleront de la mer et de la pêche industrielle. Les Tuamotu ont choisi de parler des différents éléments".





Rédaction web avec Jeanne Tinorua Tehuritaua