Un tour de France des saveurs avec le Meilleur Pâtissier

Crédit photo : Marie ETCHEGOYEN/M6



Dans l'épreuve du classique revisité imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront, pour la première fois dans l'histoire du concours, réinterpréter visuellement et gustativement une célèbre friandise d'Aix-en-Provence en gâteau : le calisson. Tenant son nom du mot « câlin », en langue d'oc, le calisson est une confiserie faite d'une fine pâte de melon confit, d'oranges confites et d'amandes broyées, nappée de glace royale et posée sur une feuille de pain azyme. Pour cette 1re épreuve, tout est permis à condition de retrouver le goût si particulier du calisson !



Pour l'épreuve technique, jugés à l'aveugle, ils devront réaliser à la perfection une recette tirée du vieux grimoire de mercotte : le concorde. Ce prestigieux gâteau meringué au chocolat a été créé au début des années 1970 par l'illustre Gaston Lenôtre, alors chef de la restauration sur les lignes d'Air France, en l'honneur du mythique avion français. Nos pâtissiers devront faire preuve de technique pour réussir cette épreuve de haut vol.



Enfin, pour l'épreuve créative, nos pâtissiers vont en mettre plein la vue à notre jury en réalisant des gâteaux en trompe-l'oeil représentant un élément de la culture française ! À eux de rivaliser d'ingéniosité pour que l'illusion de leur gâteau soit parfaite et tromper le jury au premier coup d'oeil. En plus de Cyril et Mercotte, ils seront jugés par Benoît Couvrand, une référence absolue dans le monde des plaisirs sucrés. Après 10 ans en tant que chef pâtissier dans la prestigieuse maison Fauchon, il est aujourd'hui associé à Cyril Lignac, avec qui il a ouvert plusieurs boutiques.