Un speed dating entre professionnels locaux et tours-opérateurs étrangers

Rédaction web avec Sophie Guébel et Jeanne Tinorua

Les tours-opérateurs ont des exigences bien précises et les professionnels du fenua le savent bien. Certains passent le test du speed dating pour la première fois : "On essaie de donner le maximum d'information sur les tarifs, les prestations... sur ce qu'on peut apporter de plus par rapport aux autres. Pour le moment, tout se passe bien, on est satisfaits. 15 minutes, c'est court, mais on y arrive, on s'adapte ! (...) On s'aperçoit que selon les pays, les demandes et les exigences ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ciblent plutôt du haut de gamme, d'autres préfères les petites pensions ou préfèrent être chez l'habitant" explique Maggie, qui vient d'ouvrir une maison d'hôtes à Vaitavere à Punaauaia."C'est très intéressant et enrichissant. Il y a un vrai partage, et cela créé vraiment des liens pour développer le tourisme vert ici" nous dit Adrien, directeur commercial de E-Bike Polynesia.Les 77 professionnels locaux inscrits à l’événement ont encore deux jours pour convaincre, mais aussi parfaire leur relation avec les tours-opérateurs. Ces derniers représentent 85% des visiteurs à l’année.