Un spectacle pyrotechnique pour fêter l'Autonomie

Les feux d’artifices sont toujours un moment de grâce et de magie. Mais pour ceux qui le conçoivent, c’est surtout un vrai challenge. A pied d’œuvre depuis 8 heures ce vendredi matin pour mettre en place le matériel pyrotechnique, les équipes de la société Artifices Polynésie sont en plein "boum " pour offrir un spectacle digne de ce nom.



Dans un camion, des kilos de poudre. Le spectacle pyrotechnique comptera plus de 450 bombes, minutieusement numérotés et réparties, pour se déclencher au moment propice. "Une bombe de 250 millimètres, à son ouverture, elle couvre en superficie un terrain de football." explique l'un des artificiers.