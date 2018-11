Un site pour mieux gérer ses déchets professionnels vient de voir le jour

Rédaction web, d’après un communiqué

Après un an de travail, la CCISM, l’Ademe, la direction de l’Environnement et Fenua Ma ont ouvert au public un site Internet entièrement consacré à la gestion des déchets professionnels en Polynésie : www.dechets-professionnels.pf.L’objectif de ce nouveau site Internet est de mettre en relation les entreprises entre elles, afin de favoriser la réparation plutôt que de jeter ce qui ne fonctionne plus."Il est parfois faux de croire que réparer coûte plus cher que racheter du neuf, explique la CCISM dans un communiqué. En développant cette filière, cela favorise également l’activité des autres entreprises du pays, et peut mener à de la création d’emploi, en plus d’optimiser la consommation des ressources. Ainsi, c’est tout le pays qui en bénéficie."Le site répertorie tous les types de déchets, et oriente l’internaute vers un réparateur ou un prestataire de gestion de déchets. Il vise à accompagner techniquement les professionnels dans la bonne gestion de leurs déchets tels que les bouées et cordages, les cartouches d’encre, les cheveux pour les coiffeurs, les pare-chocs, mais aussi les déchets toxiques, les acides et solvants usés.Une rubrique "petites annonces" permettra également aux entreprises de poster des annonces afin de proposer leurs produits non dangereux, comme les palettes par exemple, à des entités intéressées pour de la réparation ou de la récupération.Et parce que chaque entreprise est responsable de la bonne gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination finale, le site contient aussi un volet "réglementation" comprenant le Code de l’Environnement applicable en Polynésie française.